Detailhandel zet 3 procent meer om, ook volume stijgt

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in december meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3 procent, na een stijging van 4,3 procent in november. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,5 procent hoger dan een jaar geleden. In heel 2025 heeft de detailhandel 3,6 procent meer omgezet dan in 2024.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 5 procent. Het verkoopvolume steeg met 1,9 procent. De omzet van supermarkten groeide met ruim 6 procent, na een stijging van 4,5 procent in november. De omzet van speciaalzaken daalde met 1,1 procent, na een stijging van 2,7 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 1,9 procent toe en lag het volume 1,4 procent hoger. Winkels in recreatieartikelen en drogisterijen hebben ruim 2 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder.