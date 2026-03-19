Peter Vandermeersch op non-actief na gebruik verzonnen AI-citaten

AMSTERDAM (ANP) - Voormalig NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch is door uitgever Mediahuis tijdelijk geschorst omdat hij kunstmatige intelligentie gebruikte voor het schrijven van nieuwsbrieven. Daarin stonden citaten die door AI waren verzonnen, bevestigt de journalist in een blog na berichtgeving hierover van NRC.

In zijn post stelt Vandermeersch dat hij verschillende taalmodellen heeft gebruikt en er volop mee experimenteerde. "Daar ben ook ik, zelfs met al die jaren van ervaring en kennis die ik op de teller heb, in de val getrapt van hallucinaties", schrijft Vandermeersch. "Ik vatte rapporten samen met een AI-tool en begon daarop te werken, in het vertrouwen dat de samenvattingen correct waren. Al doende heb ik ten onrechte woorden in de mond gelegd van mensen, terwijl ik die als parafraseringen had moeten formuleren. In een aantal gevallen ging het om mijn interpretatie van hun woorden. Dat was niet enkel onzorgvuldig, het was fout."

Vandermeersch, die bij Mediahuis actief is als fellow Journalism & Society, vindt het "meer dan zuur" dat juist hij erin is getrapt, terwijl hij naar eigen zeggen collega's lange tijd heeft gewaarschuwd voor de gevaren van AI. "Natuurlijk had ik die zaken moeten controleren. De broodnodige 'human oversight', waarvoor ikzelf voortdurend pleit, schoot tekort."

De Vlaming vindt ook dat hij transparanter had moeten zijn met zijn gebruik van AI. "Toen ik wist dat een aantal citaten niet correct was, had ik die gelijk moeten rechtzetten. Nu deed NRC dat in mijn plaats."