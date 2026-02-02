Nevi: Nederlandse industrie krijgt minder nieuwe orders

ZEIST (ANP) - Nederlandse industriebedrijven hebben in januari voor het eerst in acht maanden minder nieuwe orders binnengekregen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van een maandelijkse peiling. De ondervraagde ondernemingen schreven de terugval vooral toe aan de zwakke binnenlandse vraag. Mede hierdoor heeft de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie in januari amper groei laten zien.

De toonaangevende graadmeter van de Nevi voor de stand van zaken in de industrie daalde van 51,1 in december naar 50,1 in januari. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei van de bedrijvigheid in de industrie. Deze groei was afgelopen maand de kleinste in de huidige periode van groei van acht maanden.

De lagere instroom van orders zorgde er ook voor dat de producenten minder materiaal inkochten. De werkgelegenheid en productieomvang lieten wel een lichte toename zien in de cijfers die zijn gebaseerd op maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland hebben ingevuld.