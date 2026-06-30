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Prijzen industrie stijgen verder door dure olie

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 8:00
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DEN HAAG (ANP) - De prijzen in de industrie zijn in mei 5,8 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat hing voor een groot deel samen met de sterk gestegen olieprijzen, die vaak een grote invloed hebben op de industriële afzetprijzen.
Het CBS berekende dat een vat Brentolie in mei bijna 56 procent meer kostte dan een jaar eerder, wat het gevolg was van de Iranoorlog en de blokkade in de Straat van Hormuz. Producten van de olie-industrie in Nederland kostten daardoor 46,7 procent meer. De chemische industrie, waarvoor olie een belangrijke grondstof is, hanteerde prijzen die bijna 19 procent hoger waren dan in mei 2025.
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