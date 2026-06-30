OM wil dat rechter cryptoplatform Knaken failliet verklaart

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Rotterdam gevraagd het platform Knaken Cryptohandel en de daaraan verbonden stichting failliet te verklaren. Het OM neemt deze stap na signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een "zeer zorgwekkende situatie" bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken heeft geen vergunning voor de handel in cryptomunten verkregen en is inmiddels gestopt met zijn activiteiten.

Bij Knaken konden mensen geld omzetten naar cryptomunten en andersom, en hun cryptomunten bewaren. Het platform laat op zijn website weten dat het zijn activiteiten heeft gestaakt en dat het werkt aan "een zorgvuldige en juridisch verantwoorde afhandeling". Maar het OM zegt "zeer bezorgd" te zijn dat dit niet netjes verloopt en dat het cryptoplatform klanten niet meer uitbetaalt. Daarom heeft het OM het faillissement aangevraagd. Het OM wil er zo voor zorgen dat de afwikkeling wel fatsoenlijk gebeurt, mede vanwege het aantal klanten.

De rechtbank moet zich nog over het verzoek buigen.

Afwikkelplan

Knaken zegt op dit moment niet failliet te zijn. Het platform verwacht voor 1 juli te kunnen beginnen met de uitvoering van het afwikkelplan. "Dit proces vindt plaats met juridische begeleiding en met inachtneming van de toepasselijke verplichtingen", aldus Knaken.

Verder meldt het OM dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) onderzoek doet naar mogelijk strafbare feiten die zijn gepleegd. Afgelopen maandag zijn meerdere doorzoekingen gedaan, waarbij digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen en beslag is gelegd op vermogen van het bedrijf. Volgens het OM zijn er geen mensen aangehouden.