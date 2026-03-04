ECONOMIE
Prijzen Nederlandse pomp verder omhoog door oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 8:38
anp040326064 1
EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland zijn woensdag verder opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zijn de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen voor de tweede dag op rij met centen per liter gestegen. Hoeveel automobilisten precies meer kwijt zijn, verschilt per tankstation.
Voor een liter euro95 bedraagt de gemiddelde landelijke adviesprijs woensdagochtend 2,337 euro. Dat is een kleine 2 cent meer dan dinsdag. Maandag kwam er al meer dan 3 cent bij. De dieselprijs is woensdag zelfs ruim 8 cent omhooggegaan, naar 2,271 euro per liter. Diesel steeg een dag eerder al met 9,5 cent.
Hiermee komen de brandstofprijzen volgens UnitedConsumers langzaam weer in de buurt van de recordniveaus van 2022. "Destijds was de adviesprijs van benzine boven de 2,50 euro per liter", aldus brandstofexpert Derk Foolen van de organisatie. Het hangt er wel vanaf waar je tankt. Dit verschilt per regio. Verder van de snelweg is vaak ook sprake van een fikse korting op de adviesprijs.
