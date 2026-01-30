Prijzen van goud en zilver hard omlaag na enorme opmars

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen van goud en zilver gingen vrijdag hard omlaag, waarmee even een einde kwam aan de enorme opmars sinds begin vorig jaar. De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) zakte in New York met 10 procent en een troy ounce zilver werd 30 procent goedkoper.

De goudprijs daalde tot ongeveer 4800 dollar. Op donderdag tikte de prijs nog een nieuw record van bijna 5600 dollar aan. De prijs van zilver zakte tot ongeveer 80 dollar. Dat zijn de grootste dalingen op een dag in jaren. Beleggers nemen waarschijnlijk wat winsten na de enorme prijsstijgingen van die edelmetalen.

Ook werd de dollar sterker, waardoor goud en zilver duurder worden voor buitenlandse investeerders. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Kevin Warsh voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Daardoor werden de zorgen over de onafhankelijkheid van de centrale bank verminderd, wat steun gaf aan de dollar. Warsh is voormalig gouverneur van de Fed.