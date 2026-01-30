ECONOMIE
Verstappen rijdt 118 ronden op circuit Barcelona in nieuwe RB22

Sport
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 20:38
anp300126249 1
BARCELONA (ANP) - Max Verstappen heeft "een productieve dag" achter de rug in zijn nieuwe RB22 op het circuit van Barcelona. Dat laat de Formule 1-coureur weten via zijn eigen website. Verstappen legde vrijdag 118 ronden af in de wagen van zijn team Red Bull. "We rijden met verschillende afstellingen en proberen zoveel mogelijk ronden te rijden om gedurende de dag zoveel mogelijk uit te proberen. Dat is ons gelukt", aldus Verstappen.
Verstappen moest dinsdag zijn test afbreken na een crash van zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar. Alle Formule 1-teams mochten op drie van de vijf beschikbare dagen in Barcelona rijden. Verstappen keek tevreden terug. "Ik heb veel op een droge baan kunnen rijden. Dat was het doel. We hebben veel geleerd. Er is natuurlijk nog veel werk te verzetten. We leren veel over de auto en powerunit en begrijpen die steeds beter", aldus Verstappen.
In februari zijn er nog zes testdagen in Bahrein. Het seizoen begint op 8 maart met de Grand Prix van Australië.
