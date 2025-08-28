Prijzen zuivel en vlees verder omhoog door krimp veestapel

AMSTERDAM (ANP) - Zuivelproducten, zoals kaas, melk en boter, evenals vleesproducten in de supermarkt worden naar verwachting de komende jaren nog duurder door de krimp van de Nederlandse veestapel, zegt ABN AMRO. Volgens de bank raakt de zuivel- en vleessector verstoord doordat steeds meer boerenbedrijven gebruikmaken van beëindigingsregelingen. "Het aanbod van vlees en melk van Nederlandse bodem daalt, wat een prijsopdrijvend effect heeft", staat in een sectorrapport van de bank.

Hoeveel duurder zuivel en vlees de komende jaren worden, is volgens de experts niet precies te zeggen. Wel voorziet de bank dat de vleessector de komende jaren te maken krijgt met een daling van het aanbod met 15 tot 18 procent. Het aantal melkkoeien daalt naar verwachting met 8 procent in 2030. Dit is het gevolg van overheidsmaatregelen, waardoor honderden boeren stoppen met hun bedrijf.

Door de structurele daling in de toelevering van melk ontstaat overcapaciteit in de zuivelsector. ABN AMRO verwacht hierdoor dat drie tot vier zuivelfabrieken de deuren moeten sluiten richting 2030. Slachterijen krijgen eveneens te maken met overcapaciteit, waarbij "sanering van de slachtcapaciteit onvermijdelijk lijkt", stellen de economen.

Hybride producten

Een oplossing kan volgens de bank zijn dat de vleessector meer vlees uit het buitenland haalt. "Een nadeel hiervan kan zijn dat er minder zicht is op de kwaliteit van de producten of dat het type aanbod verandert." Een andere "interessante oplossing" zijn producten die zowel dierlijke als plantaardige ingrediënten combineren, zogenoemde hybride producten.

"Zo hebben Lidl en Albert Heijn gehakt geïntroduceerd dat voor circa 60 procent uit vlees en voor 40 procent uit plantaardige ingrediënten bestaat. Recent is hybride melk op de markt verschenen waarbij koemelk wordt aangevuld met plantaardige melk", stelt de bank in zijn rapport. Hoogopgeleide en jonge consumenten zouden zijn "te porren" voor deze hybride producten, menen de economen van de bank.