Argentijnse president Milei bekogeld met stenen

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 22:46
BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De Argentijnse president Javier Milei is tijdens een campagne-evenement bekogeld met stenen. Hij stond in een auto met open dak toen er verschillende objecten op hem afkwamen. De auto reed snel weg van de menigte en de president raakte niet gewond.
Op beelden is te zien dat ten minste één steen de auto raakte en dat andere objecten langs het hoofd van Milei vlogen. Ook is te horen dat mensen "ga weg, Milei" scandeerden.
De president voerde campagne voor lokale en tussentijdse verkiezingen. Hij stond samen met zijn zus Karina Milei in de auto. Zij is, net als anderen in de omgeving van de president, verwikkeld in een corruptieschandaal. Javier Milei reageerde daar woensdag voor het eerst op en zei dat alle beschuldigingen gebaseerd zijn op leugens.
De stenen werden gegooid in de wijk Lomas de Zamora van de hoofdstad Buenos Aires. Die wijk is traditioneel een bolwerk van de oppositie.
