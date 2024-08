Privacyklachten in acht landen om 'onwettige' dataverzameling X

WENEN (ANP/AFP) - De Oostenrijkse privacyactiegroep noyb heeft in acht Europese landen klachten ingediend tegen socialmediaplatform X. Volgens de groep heeft X "onwettig" gebruikersdata verzameld voor het trainen van Grok, een virtuele assistent die werkt op basis van kunstmatige intelligentie (AI). X heeft het verzamelen van persoonlijke gegevens inmiddels stopgezet. Maar noyb stoort zich vooral aan het feit dat gebruikers in eerste instantie nooit toestemming hebben gegeven.

De klachten zijn ingediend bij de datatoezichthouders in de landen, waaronder Nederland, die nu worden gevraagd op te treden.

X was op 7 mei begonnen met het verzamelen van data van Europese gebruikers. Maar het platform heeft hen daarover niet van tevoren geïnformeerd, stelt noyb. Sinds 16 juli konden X-gebruikers laten weten of hun openbare berichten mochten worden gebruikt door een vakje uit te vinken in hun privacyinstellingen. Ook die regel was volgens de privacygroep enige tijd niet bekend.

De Ierse toezichthouder Data Protection Commission (DPC) stapte eerder al naar de rechter om het verzamelen van gebruikersdata door X. De waakhond meldde vorige week dat X tijdelijk gestopt is met het verzamelen van data. Maar noyb vindt dat niet voldoende. De groep eist een "volledig onderzoek". "We willen ervoor zorgen dat X volledig voldoet aan de EU-wetgeving, die - op zijn minst - vereist dat gebruikers om toestemming wordt gevraagd", stelt noyb-oprichter Max Schrems.