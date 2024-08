Allianz: prijsval lithium en nikkel zitten energietransitie dwars

DEN BOSCH (ANP) - De prijsval van kritische metalen als lithium, kobalt en nikkel zit de wereldwijde energietransitie dwars, waarschuwt Allianz Trade. Volgens de kredietverzekeraar zorgen de prijsdalingen voor onzekerheid en schrikken ze investeerders in duurzame energie af.

Het uitstel van investeringen is slecht nieuws voor Europa. Brussel wil juist op het gebied van de winning van kritische metalen een inhaalslag maken om zo de afhankelijkheid van landen als China te verkleinen.

Lithium, kobalt en nikkel zijn essentieel voor de productie van batterijen, energieopslag, elektrische voertuigen, windturbines, zonnepanelen en andere groene technologieën. Ze zijn dan ook van groot belang voor een succesvolle energietransitie.

Door de vele klimaatmaatregelen zouden deze metalen een goudmijn moeten zijn, maar het huidige marktbeeld is anders, stelt Johan Geeroms, risicodirecteur Benelux van Allianz Trade. "Het is een paradoxale situatie. Duidelijk is dat de vraag naar deze metalen enorm toeneemt. Wereldwijde klimaatdoelen zijn zonder kritische metalen onhaalbaar. Je verwacht daardoor een prijsopdrijvende werking. Maar we zien juist heftige dalingen."