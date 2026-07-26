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Problemen met watervoorziening op Londense luchthaven Gatwick

Economie
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 15:14
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HORLEY (ANP/AFP) - De Londense luchthaven Gatwick kampt zondag midden in de drukke zomerperiode met een storing in de watervoorziening. Naar verluidt werken toiletten niet en zijn restaurants gesloten op de op een na drukste luchthaven van Groot-Brittannië.
Beide terminals op de luchthaven ten zuiden van de Britse hoofdstad, waar verschillende budgetluchtvaartmaatschappijen zoals easyJet op vliegen, zitten zonder water. Er zijn geen meldingen dat vluchten vertraging oplopen, maar passagiers deelden online dat toiletten niet konden worden doorgetrokken. Ook was het niet mogelijk om waterflesjes te vullen en konden mensen hun handen niet wassen.
"Een waterprobleem in de omgeving van Horley zorgt vanmorgen voor overlast op de luchthaven", liet luchthaven Gatwick weten op X. Het probleem wordt onderzocht. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om "de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen".
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