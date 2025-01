Producenten: verkoop champagne geraakt door sombere consument

PARIJS (ANP/RTR) - De leveringen van Franse champagne zijn vorig jaar met bijna 10 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Economische en politieke onzekerheden drukten op de vraag naar de mousserende wijn in belangrijke markten zoals Frankrijk en de Verenigde Staten, meldt de Franse belangenvereniging Comité Champagne.

Producenten hadden in juli van vorig jaar al opgeroepen tot een verlaging van het aantal geoogste druiven, nadat de verkopen ruim 15 procent waren weggezakt in het eerste halfjaar van 2024. Over het hele jaar daalde het aantal leveringen met 9,2 procent tot ruim 271 miljoen flessen.

"Champagne is een echte graadmeter voor de gemoedstoestand van consumenten", zegt medevoorzitter Maxime Toubart. "Het is geen tijd om te vieren", zei hij, verwijzend naar onder meer de inflatie, wereldwijde conflicten en politieke onzekerheden in verschillende belangrijke champagnemarkten. De Franse markt was goed voor ruim 118 miljoen flessen, een daling van 7,2 procent ten opzichte van 2023. De export van champagneflessen ging omlaag met bijna 11 procent.