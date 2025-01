Djokovic wacht na zege duel met Alcaraz op Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft de kwartfinales bereikt op de Australian Open. De Serviër, tienvoudig winnaar van het eerste grandslamtoernooi van het jaar, versloeg in zijn partij uit de vierde ronde de Tsjech Jiri Lehecka in drie sets: 6-3 6-4 7-6 (4). Djokovic wacht nu zijn eerste grote uitdaging in zijn jacht op zijn elfde titel in Melbourne. Zijn tegenstander in de kwartfinales is de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de plaatsingslijst. Djokovic is als zevende geplaatst.

Djokovic pakte de eerste set dankzij een break in de achtste game na een dubbele fout van Lehecka. De 23-jarige Tsjech verloor aan het begin van de tweede set meteen zijn opslagbeurt, maar bleef strijden. Ook in de derde set leverde hij meteen zijn opslag in. Maar Lehecka brak vervolgens voor het eerst Djokovic waarna het gelijkop ging naar 6-6.

In de tiebreak zag zijn coach Andy Murray hoe Djokovic de partij na twee uur en 39 minuten bij zijn eerste wedstrijdpunt besliste.