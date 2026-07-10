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Productie Nederlandse industrie stijgt bijna 5 procent in mei

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 7:00
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DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in mei met 4,9 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is dezelfde stijging als in april. Volgens het CBS was in bijna 40 procent van de industriële branches sprake van groei.
De machine-industrie kende opnieuw de grootste productiestijging, gevolgd door de branche voedingsmiddelen. De chemische en de transportmiddelenindustrie lieten de grootste daling zien. Ook in de branches metaalproducten, rubber en kunststof, en in de elektrische en elektronische industrie was sprake van een productiekrimp.
In vergelijking met april is de industriële productie volgens het CBS met 0,1 procent gestegen. In mei 2020 bereikte de productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022, waarna de trend omsloeg. De afgelopen drie maanden is de productie van de industrie gestegen.
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