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Ziekenhuizen uiten zorgen over oplopende drukte tijdens hittegolf

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 10 juli 2026 om 7:04
ANP-415241620
Extreme hitte zorgt voor een opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen: waar de grootste drukte normaal in de winter ligt, raken spoedeisende hulpen nu ook tijdens hittegolven voller. Tijdens de extreme warmte eind juni zagen ziekenhuizen door het hele land meer patiënten. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen dat langdurige hitte leidt tot extra zorgvraag, meldt het AD.
In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verdubbelde de instroom van oudere en kwetsbare patiënten bijna ten opzichte van normale weken, vergelijkbaar met de drukte in de winter.
Ook vanuit het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes, het HMC en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem werd extra drukte op de spoedposten en verpleegafdelingen gemeld, blijkt na navraag van deze site. Sommige ziekenhuizen, waaronder het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, zetten extra personeel stand-by om de toestroom op te vangen.

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