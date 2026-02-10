Productie Nederlandse industrie stijgt met ruim 1 procent

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in december 1,3 procent meer geproduceerd vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In november was sprake van een kleinere productiestijging van 0,4 procent. In minder dan de helft van de branches groeide de productie in de laatste maand van 2025.

Van de zeven grootste branches realiseerde de machine-industrie de grootste productiestijging, terwijl de chemie de grootste daling noteerde.

Op maandbasis steeg de industriële productie met 0,5 procent. Volgens het CBS schommelt de productie doorgaans aanzienlijk, met dalingen en stijgingen die elkaar snel opvolgen. In mei 2020 (corona) bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.