Thuiswerken blijft populair ondanks strengere werkgevers

DEN HAAG (ANP) - Thuiswerken blijft onverminderd populair, ondanks eerdere signalen dat werkgevers de mogelijkheden voor medewerkers om enkele dagen per week vanuit huis in te loggen willen inperken. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nog altijd bieden vier op de vijf bedrijven in Nederland hun werknemers de mogelijkheid op afstand te werken, ziet het statistiekbureau. In 2025 hadden werknemers bij 81 procent van de bedrijven de kans om op afstand te werken, en zo'n 60 procent had daadwerkelijk de mogelijkheid dit te doen.

Sinds 2022 zijn de cijfers vrijwel onveranderd. In vergelijking met 2012, toen het CBS de cijfers voor het eerst bijhield, hebben werknemers de laatste jaren veel meer mogelijkheden om op een alternatieve plek te werken. In dat jaar bood bijna 60 procent van de werkgevers werken op afstand aan, maar slechts zo'n 22 procent van de werknemers kon daar destijds gebruik van maken.

Vrijblijvendheid verdwijnt

Dit aantal steeg licht tot het uitbreken van de coronapandemie in 2020. Door de geldende maatregelen met betrekking tot hygiëne en afstand werden veel mensen gedwongen vanuit huis te werken. Dat was terug te zien in de cijfers van 2021, toen al de helft van de werknemers in theorie op afstand kon werken. In de jaren daarna tot aan 2025 steeg dat aandeel naar rond de 60 procent, doordat werknemers op afstand ook toegang kregen tot documenten en bedrijfssoftware.

Ondanks de stabiele meerjarige cijfers constateerde werkgeversvereniging AWVN in november na ledenonderzoek dat bedrijven strikter leken te worden bij het uitvoeren van het thuiswerkbeleid binnen hun organisatie. Daarbij viel op dat de vrijblijvendheid aan het verdwijnen was. Medewerkers zouden met meer klem worden gevraagd om regelmatig en op afgesproken dagen op kantoor te verschijnen. Werkgevers spreken hun medewerkers daar nadrukkelijker op aan, volgde uit de peiling van AWVN onder 355 overwegend grotere werkgevers.