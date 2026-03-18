ProRail: personeelstekorten spoorwerk dreigen, meer storingen

UTRECHT (ANP) - De komende jaren ontstaan grote tekorten aan technisch personeel voor het onderhoud en de vernieuwing van het spoor. Dat zorgt voor vertragingen van de werkzaamheden, waardoor de kans op storingen groter wordt en er extra kosten voor spoedreparaties bij komen. Hiervoor waarschuwt de railinfrasector, zegt ProRail.

Bijna de helft van de 5000 gecertificeerde monteurs in de branche is ouder dan 50 jaar en binnen vijf jaar gaat een op de vijf met pensioen. Tegelijk blijft de instroom ver achter. De problemen die hierdoor ontstaan, maken het voor reizigers minder aantrekkelijk om met de trein te reizen, aldus ProRail. Ook zouden de veiligheidsrisico's en de kosten toenemen doordat vaker tijdelijk personeel moet worden ingehuurd.

Eerder deze maand waarschuwde NS-topman Wouter Koolmees al dat treinreizigers de komende jaren rekening moeten blijven houden met hinder door werkzaamheden op het spoor. Hij zei dat die nodig zijn om het spoor in goede staat te houden.