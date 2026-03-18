Zwangere koeien slachten mag niet. Maar boeren doen het toch

Veehouders overtreden regelmatig het verbod op het vervoeren van hoogdrachtige melkkoeien naar slachthuizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tussen 1 januari 2025 en nu in totaal 227 keer geconstateerd dat dit gebeurde. De autoriteit onderzoekt "waarom veehouders dat toch doen", terwijl het te voorkomen valt door bij te houden sinds wanneer een koe drachtig is.

"Ook kan een veehouder bij twijfel een dierenarts vóór transport een drachtcontrole laten uitvoeren", voegt de toezichthouder eraan toe.

Wakker Dier heeft de cijfers opgevraagd en naar buiten gebracht. De organisatie pleit voor strengere regels. "Het vervoeren van een hoogzwangere koe is verboden en veroorzaakt veel leed. Het transport is voor haar extra zwaar en als ze wordt geslacht, stikt haar volgroeide kalf al schoppend in de baarmoeder", stelt de organisatie.

Vervoer is verboden in de laatste 10 procent van de zwangerschap. Er staat een boete op van 1500 euro, maar dat schrikt volgens Wakker Dier onvoldoende af.