Aanmeldcentrum Ter Apel heeft het nog drukker dan normaal

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het sinds vorige week nog drukker dan normaal. Het complex mag maximaal 2000 mensen opvangen. Die limiet wordt sinds januari vrijwel onafgebroken overschreden, maar sinds vorige week schommelt het aantal mensen rond de 2200.

In de nacht van zondag op maandag sliepen 2199 mensen in het aanmeldcentrum. De nacht ervoor ging het om 2234 asielzoekers. Dat was het hoogste aantal sinds 18 september 2024. Volgens opvangorgaan COA hebben sommige mensen op stoelen of op de grond moeten slapen.

In 2022 sliepen honderden nieuwe asielzoekers op het gras buiten het aanmeldcentrum, omdat er binnen geen plek voor ze was. Dat is nu nog niet aan de orde, zegt het COA. "Maar we hebben minder keuze in wie je waar plaatst. We moeten de hele tijd schuiven. Stel dat een gezin van zes mensen in een ruimte voor acht personen zit. Doe je daar twee alleenstaande mannen bij? Als we vol zitten, kom je op het punt dat dit nodig is. Dat gaat ten koste van leefbaarheid en veiligheid."