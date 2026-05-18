ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanmeldcentrum Ter Apel heeft het nog drukker dan normaal

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:42
anp180526083 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het sinds vorige week nog drukker dan normaal. Het complex mag maximaal 2000 mensen opvangen. Die limiet wordt sinds januari vrijwel onafgebroken overschreden, maar sinds vorige week schommelt het aantal mensen rond de 2200.
In de nacht van zondag op maandag sliepen 2199 mensen in het aanmeldcentrum. De nacht ervoor ging het om 2234 asielzoekers. Dat was het hoogste aantal sinds 18 september 2024. Volgens opvangorgaan COA hebben sommige mensen op stoelen of op de grond moeten slapen.
In 2022 sliepen honderden nieuwe asielzoekers op het gras buiten het aanmeldcentrum, omdat er binnen geen plek voor ze was. Dat is nu nog niet aan de orde, zegt het COA. "Maar we hebben minder keuze in wie je waar plaatst. We moeten de hele tijd schuiven. Stel dat een gezin van zes mensen in een ruimte voor acht personen zit. Doe je daar twee alleenstaande mannen bij? Als we vol zitten, kom je op het punt dat dit nodig is. Dat gaat ten koste van leefbaarheid en veiligheid."
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

shutterstock_1294973821

Geld en relaties: wat als jullie inkomens steeds verder uit elkaar lopen?

Loading