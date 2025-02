AMSTERDAM (ANP) - Techinvesteerder Prosus neemt Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway over voor 4,1 miljard euro. Prosus biedt 20,30 euro per aandeel voor het beursgenoteerde bedrijf.

Het bod komt overeen met een overnamepremie van 63 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van het bedrijf op vrijdag.