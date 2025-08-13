Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen

Van beter slapen tot een gezonder hart, brein, spijsvertering en immuunsysteem: talloze studies koppelen plantaardige voeding aan minder risico’s op ziekten. Nu komt daar nieuw onderzoek bij dat laat zien dat veganisten en vegetariërs mogelijk ook minder kans hebben op bepaalde vormen van kanker.

Uit een grote analyse onder bijna 80.000 Zevende Dagsadventisten in de VS en Canada blijkt dat vegetariërs 45 procent minder vaak maagkanker kregen en 25 procent minder vaak lymfomen, vergeleken met vleeseters. Het risico op alle soorten kanker samen lag gemiddeld 12 procent lager.

“Dit is mogelijk de meest robuuste informatie die we tot nu toe hebben over kankers zoals maagkanker en lymfoom,” zegt onderzoeksleider Gary Fraser, epidemioloog aan de Amerikaanse Loma Linda University.

Maagdarmkanaal meest beïnvloed

Het effect was het duidelijkst bij kankers van het spijsverteringsstelsel. Logisch, zegt Fraser: “Deze organen hebben direct contact met voedsel en de afbraakproducten daarvan, inclusief stoffen die door darmbacteriën worden aangemaakt.” Bekend is dat bewerkt vlees het risico op maag- en darmkanker verhoogt, terwijl fruit, groente en sommige vissoorten juist beschermen.

Voor andere kankersoorten, zoals in de longen, eierstokken en alvleesklier, zag het team wel een lagere kans bij vegetariërs, maar het bewijs was niet sterk genoeg om harde conclusies te trekken.

Hoewel het onderzoek groot en langdurig is, kan het geen oorzakelijk verband aantonen. Het laat alleen zien dat er een verband is tussen vegetarisch eten en minder kanker. Mogelijk leven mensen die geen vlees eten ook op andere manieren gezonder, bijvoorbeeld door meer te bewegen, wat ook samenhangt met minder kans op kanker.

De focus op Zevende Dagsadventisten helpt om dit effect deels te beperken, omdat deze religieuze groep gezondheid hoog in het vaandel heeft. Toch blijft het een belangrijke kanttekening.

Niet zonder risico’s

Bovendien kan een vegetarisch dieet, als het niet goed wordt samengesteld, leiden tot tekorten aan voedingsstoffen zoals vitamine B12, ijzer of omega-3. Dat risico is groter in gebieden waar gezonde en gevarieerde voeding minder goed verkrijgbaar is. Ook voor mensen met bepaalde medische dieetbeperkingen kan vegetarisch eten lastig zijn.

Daarom benadrukken de onderzoekers dat het belangrijkste advies is meer groente en fruit te eten, ongeacht of je vlees helemaal laat staan.