Excuses Starmer aan Epstein-slachtoffers om aanstellen Mandelson

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein, omdat hij de "leugens van Peter Mandelson geloofde". Starmer benoemde Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten en wist naar eigen zeggen toen nog niet hoe diep de banden tussen Epstein en Mandelson waren.

"Het was al enige tijd bekend dat Mandelson Epstein kende, maar niemand van ons wist hoe diep en duister die relatie was", zei Starmer tegen verslaggevers. Hij verklaarde dat hij zijn excuses wilde aanbieden aan de slachtoffers. "Het spijt me. Het spijt me voor wat jullie is aangedaan, het spijt me dat zoveel mensen met macht jullie in de steek hebben gelaten, het spijt me dat ik de leugens van Mandelson heb geloofd en hem heb benoemd."

De afgelopen dagen is steeds meer informatie naar buiten gekomen over de banden tussen Mandelson en Epstein. Zo zou hij bijvoorbeeld regeringsdocumenten hebben doorgespeeld aan de Amerikaanse zakenman.