Provincie Noord-Holland noemt afspraken met Tata goed nieuws

Economie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 18:41
anp290925132 1
HAARLEM (ANP) - "Goed nieuws", was de eerste reactie van de provincie Noord-Holland op de eerste concrete stap die Tata Steel en de overheid hebben gemaakt voor verduurzaming van het staalbedrijf. Die reactie kwam van gedeputeerde Esther Rommel (economie, VVD) nadat commissaris van de Koning Arthur van Dijk een vergadering had onderbroken om kort melding te maken van het nieuws.
Met de ondertekening van een intentieverklaring door de Staat, Tata Steel en de provincie Noord-Holland is een belangrijke stap gezet naar maatwerkafspraken voor de verduurzaming van Tata Steel en een gezondere leefomgeving in de IJmond, aldus de provincie. De partijen geven daarin aan binnen een jaar tot bindende maatafspraken te komen.
Reductie van CO2-uitstoot en een gezondere leefomgeving in de IJmond door reductie van fijnstofuitstoot en geluidsoverlast moeten daar deel van gaan uitmaken. Verder moeten er afspraken komen over hergebruik van schroot en de behandeling van staalslakken.
