Mbo-studenten weg bij havenbedrijf Steinweg na fatale ongelukken

ROTTERDAM (ANP) - Mbo-studenten mogen geen stage meer lopen bij havenbedrijf C. Steinweg Group. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) heeft de erkenning van Steinweg als leerbedrijf ingetrokken na meerdere dodelijke ongelukken. Dit bevestigt een woordvoerder van de SBB na berichtgeving door onder meer scheepvaartwebsite Schuttevaer.

De vijftien mbo-studenten die stage liepen bij Steinweg hebben inmiddels een nieuwe plek gevonden of zijn daar nu mee bezig, volgens de woordvoerder. "Wij willen de onderzoeken van de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie afwachten. Mocht blijken dat de veiligheid van stagiairs niet in het geding is, kunnen ze weer een erkend leerbedrijf worden."

Vorige week maandag werd bekend dat een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel is overleden bij het lossen van aluminiumblokken. In juni kwamen twee mensen om het leven terwijl ze stalen platen aan het lossen waren. Volgens onder meer RTL Nieuws zijn acht medewerkers van Steinweg om het leven gekomen sinds 2017.