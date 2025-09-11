ECONOMIE
PVV en NSC draaien over bonusplafond voor bankiers

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 14:28
bijgewerkt om donderdag, 11 september 2025 om 14:43
anp110925136 1
Als het aan de PVV ligt, krijgen banken snel meer ruimte om hun personeel variabele beloningen uit te keren. Het huidige bonusplafond is volgens Tweede Kamerlid Chris Faddegon "ten onrechte" strenger dan in de meeste andere EU-landen, een situatie die de partij tot dusver altijd fel heeft verdedigd.
Faddegon wees op een recent onderzoek waaruit naar voren komt dat de huidige regels banken in de weg zitten bij het aantrekken van gespecialiseerd personeel. "Je kunt niet klagen over een tekort aan IT'ers en andere specialisten, en tegelijkertijd het de financiële sector onmogelijk maken ze aan te trekken."
Ook NSC pleitte tot dusver voor behoud van de bonusregels, maar vraagt zich nu hardop af of die niet wat soepeler zouden moeten. Kamerlid Folkert Idsinga vreest dat Nederland anders weleens hoofdkantoren zou kunnen mislopen bij grensoverschrijdende fusies tussen banken. "Het hebben van lokale banken is belangrijk voor je economie."
