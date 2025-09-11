ECONOMIE
Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 14:43
bijgewerkt om donderdag, 11 september 2025 om 14:46
De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur wil veel onderwerpen controversieel verklaren. Dat betekent dat daarover door deze regering en deze Tweede Kamer geen besluiten meer kunnen worden genomen. Hierover moet nog worden gestemd.
Laura Bromet van GroenLinks-PvdA was helder tijdens een procedurevergadering hierover: "Mijn overweging is dat ik deze minister zo min mogelijk wil laten doen. Nieuw beleid wil ik controversieel laten verklaren."
Uit de portefeuille van minister Femke Wiersma (BBB) wil de commissie onder meer het wetsvoorstel om de kritische depositiewaarde van stikstof aan te passen, de uitzondering voor het mestbeleid en het verder uitwerken van agrarisch natuurbeheer controversieel verklaren. Voor haar partijgenoot staatssecretaris Jean Rummenie gaat het om bijna al zijn thema's. Dat zijn onder meer de wolf, wijziging van de jacht en vervolgonderzoek naar belangrijke gebieden voor vogels op zee.
