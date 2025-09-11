ECB houdt tweede rentepauze op rij

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw onveranderd gelaten op 2 procent. Economen hadden ook verwacht dat de centrale bank in Frankfurt opnieuw een rentepauze zou houden. Bij het vorige rentebesluit in juli zei ECB-president Christine Lagarde al dat de centrale bank zich in een "goede positie" bevond met het huidige rentetarief om de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid af te wachten.

Het besluit in juli werd genomen vlak voor het bereiken van een handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Sinds dat akkoord is de onzekerheid over de importheffingen van president Donald Trump, die de ECB op scherp hield, afgenomen. Lagarde zei in augustus al dat de Amerikaanse importheffing van 15 procent op de meeste Europese goederen iets hoger was dan verwacht, maar "ver onder" het slechtste scenario van de centrale bank bleef.

Aangezien de economie van het eurogebied tot nu toe redelijk stand weet te houden en de daadwerkelijke gevolgen van de Amerikaanse tarieven waarschijnlijk pas in de komende maanden zichtbaarder worden, zal de ECB naar verwachting voorlopig geen haast hebben om de leenkosten te verlagen.

Verschillende ECB-bestuurders hebben er in de afgelopen weken ook op gewezen dat het rentetarief met 2 procent op een "neutraal" niveau staat, waarbij er dus sprake is van een remmend noch stimulerend effect voor de economie. Ook de inflatie in de eurozone lijkt onder controle. Die liep in augustus iets op tot 2,1 procent, maar bleef in de buurt van de ECB-doelstelling van 2 procent. ING-econoom Bert Colijn zei voorafgaand aan het rentebesluit dat een onveranderde rente in principe gunstig is voor de inflatie in Nederland, die nog altijd flink boven het Europees gemiddelde ligt.