PwC: belastingbijdrage bedrijven groeit in verhouding harder

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 3:24
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vorig jaar een grotere bijdrage geleverd aan de overheidsfinanciën. Dat schrijft consultancybureau PwC. Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat bedrijven samen 119,1 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaalden.
"Daarmee groeit de fiscale bijdrage van het bedrijfsleven in verhouding harder dan de Nederlandse economie, die in 2025 met 1,8 procent toenam", aldus de publicatie.
Volgens hoofdeconoom van PwC, Barbara Baarsma, is de directe belastingbijdrage van bedrijven goed voor meer dan een kwart (26 procent) van alle belasting- en premie-inkomsten van de overheid.
"De cijfers laten zien dat het bedrijfsleven niet alleen belangrijk is als belastingbetaler, maar ook als uitvoerder van het belastingstelsel", aldus het rapport.
