Europese chipvraag stijgt, investeringen volgens sector onzeker

ZOETERMEER (ANP) - De Europese vraag naar chips zal tussen nu en 2040 ongeveer verdubbelen, aangejaagd door onder meer de elektrificatie van transport- en energiesystemen en industriële automatisering. Dat staat in een rapport in opdracht van onder meer de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en de Duitse belangengroep ZVEI. FME waarschuwt echter dat die vraag zich niet automatisch vertaalt in investeringen in Europa.

In industriële toepassingen groeit de Europese vraag naar halfgeleiders zelfs nog harder, volgt uit het onderzoek. Tegelijkertijd is de productie in Europa 15 tot 30 procent duurder dan in Azië, vooral door hoge kosten voor energie en arbeid.

Europa heeft daarnaast een sterke uitgangspositie als het gaat om de kwaliteit van infrastructuur en bijvoorbeeld politieke stabiliteit. Maar op sommige terreinen is volgens de onderzoekers wel verbetering nodig. De belangrijkste beperking is de beschikbaarheid van talent. Daarnaast zijn trage vergunningsprocessen en complexe regelgeving obstakels.

"Als we willen dat bedrijven hier blijven en investeren, moet het investeringsklimaat aantrekkelijker zijn dan elders", benadrukt FME-voorzitter Theo Henrar. "We zijn sterk in ecosystemen en samenwerking, maar investeringen om aan de toenemende vraag te voldoen, landen hier alleen als andere randvoorwaarden aantoonbaar beter worden. Met bijvoorbeeld meer technisch talent, snellere procedures en overheidsstimulering moeten we het hier kunnen opnemen tegen landen als Singapore en Taiwan."

Met een Europese Chips Act wil de Europese Unie haar aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders tegen 2030 verdubbelen tot 20 procent. Volgens FME is dat doel nog niet in zicht en blijft het Europese marktaandeel vooralsnog steken op 8 procent.