Rabobank definitief niet aansprakelijk voor schade failliet Oad

DEN HAAG (ANP) - Rabobank is definitief niet aansprakelijk voor de schade die reisorganisatie Oad heeft geleden door het faillissement van dat bedrijf in 2013. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, oordeelde vrijdag dat de uitspraak van het hof hierover in stand blijft.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde begin vorig jaar dat de bank geen schadevergoeding hoeft te betalen om vermeende betrokkenheid bij het omvallen van Oad. De oud-eigenaren van het failliete concern vonden die uitspraak onjuist en onvoldoende onderbouwd en gingen daarop in cassatie, maar de Hoge Raad heeft beslist dat de bezwaren van de reisorganisatie niet opgaan.

Oad ging failliet nadat de Rabobank de kredietrelatie met de reisorganisatie had opgezegd. De curatoren van Oad stapten in 2015 naar de rechter omdat ze vonden dat Rabobank de kredietrelatie niet had mogen opzeggen. Zij eisten een schadevergoeding van ongeveer 70 miljoen euro.