Rabobank en dochter Obvion passen hypotheeknormen in 2027 aan

UTRECHT (ANP) - Rabobank en hypotheekdochter Obvion passen de hypotheeknormen per maart 2027 aan. De bank doet dit na intensief overleg met de toezichthouders, die de wens hebben uitgesproken om bepaalde regels te herzien. De nieuwe regels gelden alleen als een klant wil herfinancieren of verhuizen, of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek wil doorvoeren.

Vanaf maart 2027 wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek vijftien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Dat is op dit moment tien jaar voor de pensioendatum. Ook wordt er rekening gehouden met de levensverwachting bij de nieuwe norm, iets wat bij de oude norm niet gebeurt. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70 procent van de woningwaarde bedragen. Hierdoor kan deze groep vanaf volgend jaar minder lenen, vooral als ze hun hypotheek willen verhogen, oversluiten of verhuizen.

De precieze datum van het nieuwe beleid wordt later bekendgemaakt.