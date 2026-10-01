OM: beleggingsfraudenetwerk Ehud T. 'wijdvertakt en onnavolgbaar'

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie zegt dat het nooit eerder een technisch zo geraffineerde ict-infrastructuur in een zaak rond beleggingsfraude heeft gezien als in die rond de 48-jarige Ehud T. "Niet eerder zo uitgebreid, wijdvertakt, internationaal, onnavolgbaar en anoniem", aldus de officier van justitie in een uitvoerige toelichting, tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen T. bij de rechtbank in Arnhem. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht, voor in totaal 24 miljoen euro.

T. ontkent iedere criminele betrokkenheid bij de zaak. Hij zegt dat hij de digitale infrastructuur waarmee de fraude is gepleegd heeft helpen opzetten, maar dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het dossier dat justitie en politie tegen hem hebben opgebouwd is technisch zeer complex.

De Pools-Israëlische T. werd op 26 mei op verzoek van de Nederlandse autoriteiten op een luchthaven in Polen aangehouden, toen hij naar zijn huis in Dubai wilde vliegen.