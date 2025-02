Rabobank is minder kwijt aan toezicht en boekt hogere winst

UTRECHT (ANP) - Rabobank heeft vorig jaar een aanzienlijk hogere winst geboekt. Alle onderdelen van de bank verstrekten meer kredieten, wat bijdroeg aan het nettoresultaat. Daarnaast was het financiële concern minder geld kwijt aan leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Ook waren de kosten voor het toezicht op de bank veel lager, schrijft Rabobank over de jaarcijfers.

De nettowinst kwam uit op bijna 5,2 miljard euro, tegenover net geen 4,4 miljard euro een jaar eerder. Daarbij profiteerde Rabobank van gunstige rentetarieven, die bijdroegen aan de inkomsten. De divisie die particuliere klanten bedient in Nederland verdiende meer aan hypotheken, beleggingsdiensten en verzekeringen.

Die hogere inkomsten compenseerden de gestegen loonkosten, die het gevolg waren van een nieuwe cao en de komst van extra medewerkers. Dat extra personeel was onder andere nodig voor de afdeling die witwassen bestrijdt. Rabobank wordt onderzocht om tekortkomingen bij het antiwitwasbeleid en is bezig met een herstelplan. Volgens de bank is dat herstelplan bijna afgerond en daalden de kosten voor de antiwitwasafdeling in de tweede helft van 2024.