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Rabobank kondigt grote investeringen in AI aan

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:48
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UTRECHT (ANP) - Rabobank gaat komende drie jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT en datasystemen. Daarmee wil de bank het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) opschalen, heeft het financiële concern aangekondigd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.
"Kunstmatige intelligentie, data en andere nieuwe technologieën veranderen de manier waarop klanten willen bankieren en het werk van onze medewerkers", zegt topman Stefaan Decraene, die er ook op wijst dat de wereld de laatste tijd onrustig is en snel verandert.
De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Eerder dit jaar waarschuwde onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) voor mogelijke AI-gedreven cyberaanvallen. DNB-president Olaf Sleijpen drong er bij banken op aan dat ze goed aan hun beveiliging werken.
Rabobank zette bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken, evenveel als een jaar terug. De inkomsten gingen omhoog, maar de kosten voor kredietverliezen liepen ook op. Dat kwam door twee probleemdossiers in Zuid-Amerika.
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