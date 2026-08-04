Toyota profiteert van grote vraag naar hybride auto's, meer omzet

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Het Japanse autoconcern Toyota heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt en zijn nettowinst flink opgevoerd. De grootste autofabrikant ter wereld, waaronder ook de automerken Lexus en Daihatsu vallen, had dat onder meer te danken aan hogere verkopen van hybride voertuigen en kostenbesparingen.

Toyota heeft geprofiteerd van de aanhoudende populariteit in de Verenigde Staten van hybride auto's, een technologie waarvan het bedrijf een van de pioniers was. Dit heeft mede bijgedragen aan het opvangen van de stijgende grondstofkosten en verstoringen in de toeleveringsketen door de Iranoorlog, die veel belangrijke scheepvaartroutes in die regio overhoop heeft gehaald.

De omzet steeg naar 13,5 biljoen yen, omgerekend ongeveer 74,4 miljard euro. Een jaar eerder bedroegen de opbrengsten nog 12,3 biljoen yen. De winst kwam uit op bijna 1,5 biljoen yen, tegen zo'n 0,8 biljoen yen een jaar eerder.

Verhoogde verwachtingen

Ook heeft het concern zijn verwachtingen voor zijn gehele boekjaar verhoogd. Toyota verwacht dat de omzet uitkomt op 54 biljoen yen. Eerder ging het bedrijf nog uit van 51 biljoen yen. Daarnaast verwacht Toyota meer winst te maken dan eerst.

Toyota waarschuwde in mei nog voor een winstdaling dit jaar met ongeveer een vijfde. Daarbij wees het bedrijf op verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog.

Toyota en andere Japanse autofabrikanten kampen in China nog altijd met flinke concurrentie van bijvoorbeeld BYD. Chinese producenten als BYD brengen goedkopere en steeds geavanceerdere elektrische auto's en plug-in hybrides op de markt. De druk in China dwingt Toyota meer te leunen op lokale ingenieurs en toeleveranciers en de ontwikkeling te versnellen van modellen die zijn afgestemd op dat land.