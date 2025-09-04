ECONOMIE
Rabobank voorspelt lichte groei economie ondanks onzekerheden

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 7:55
anp040925044 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse economie blijft dit jaar en volgend jaar licht groeien, ondanks de aanhoudende binnenlandse en internationale onzekerheden. De groei wordt vooral veroorzaakt door de consumptie van huishoudens en overheidsuitgaven, melden economen van Rabobank. De bank voorziet een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1,5 procent in 2025 en van 1 procent in 2026.
Huishoudens zien hun koopkracht stijgen door de krappe arbeidsmarkt en stijgende lonen. Dit stimuleert hun consumptie en blijft naar verwachting een forse bijdrage leveren aan de economische groei, aldus senior-econoom Frank van Es. Ook de overheid blijft de komende jaren een belangrijke motor achter de groei. "Ondanks de val van het kabinet verwachten we dat de overheidsconsumptie en -investeringen de komende tijd blijven groeien."
De bedrijfsinvesteringen blijven volgens Van Es echter flink achter door de onzekerheid over de handelsoorlog, netcongestie, stikstofproblematiek en de val van het kabinet.
