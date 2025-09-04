ECONOMIE
Regering-Trump vraagt Hooggerechtshof om snel tariefbesluit

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 7:44
anp040925042 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De regering-Trump heeft woensdag het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd om snel haar beroep te behandelen tegen een uitspraak van een rechtbank over de importheffingen van de president. De uitspraak heeft volgens Trump gevoelige handelsbesprekingen al geschaad.
Een Amerikaans hof van beroep oordeelde afgelopen vrijdag dat de meeste importheffingen van Trump onwettig zijn. Dinsdag kondigde de president al aan dat hij van plan was het Hooggerechtshof te vragen om een versnelde uitspraak, in de hoop de beslissing terug te draaien. Het zou volgens Trump "rampzalig voor ons land" zijn als de uitspraak zou blijven staan.
Trump heeft in zijn tweede termijn invoerheffingen tot speerpunt gemaakt om landen onder druk te zetten en handelsakkoorden opnieuw te onderhandelen. De zogenoemde "wederkerige" tarieven uit april en extra heffingen tegen China, Canada en Mexico in februari zijn nu afgewezen. De rechter liet de tarieven wel van kracht terwijl de zaak loopt.
