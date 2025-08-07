ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zverev verliest halve finale tegen Chatsjanov in Toronto

Sport
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 9:07
anp070825063 1
TORONTO (ANP) - Alexander Zverev is er niet in geslaagd de finale van het tennistoernooi van Toronto te bereiken. De Duitse nummer 3 van de wereld verspeelde in de halve eindstrijd tegen de Rus Karen Chatsjanov een matchpoint: 3-6 6-4 7-6 (4).
Chatsjanov stuit in de finale op Ben Shelton. De Amerikaan versloeg in de halve eindstrijd zijn landgenoot Taylor Fritz: 6-4 6-3. Zverev was bij afwezigheid van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz als eerste geplaatst in Toronto. De Duitser gaat zich nu voorbereiden op het toernooi van Cincinnati, waar hij zich voor het laatst voor de US Open kan testen.
De US Open keert dit jaar 90 miljoen dollar uit aan prijzengeld, omgerekend ruim 77 miljoen euro. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit gekoppeld aan een tennistoernooi. Voor de winnaars in het enkelspel in New York ligt zowel bij de mannen als de vrouwen 5 miljoen dollar klaar, ongeveer 4,3 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog ongeveer 3 miljoen euro.
Vorig artikel

Ambassadeur: VS willen meer hulppunten van omstreden GHF in Gaza

Volgend artikel

Rabobank zet geen geld opzij voor mogelijke straf witwasdossier

POPULAIR NIEUWS

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben