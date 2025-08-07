Zverev verliest halve finale tegen Chatsjanov in Toronto

TORONTO (ANP) - Alexander Zverev is er niet in geslaagd de finale van het tennistoernooi van Toronto te bereiken. De Duitse nummer 3 van de wereld verspeelde in de halve eindstrijd tegen de Rus Karen Chatsjanov een matchpoint: 3-6 6-4 7-6 (4).

Chatsjanov stuit in de finale op Ben Shelton. De Amerikaan versloeg in de halve eindstrijd zijn landgenoot Taylor Fritz: 6-4 6-3. Zverev was bij afwezigheid van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz als eerste geplaatst in Toronto. De Duitser gaat zich nu voorbereiden op het toernooi van Cincinnati, waar hij zich voor het laatst voor de US Open kan testen.

De US Open keert dit jaar 90 miljoen dollar uit aan prijzengeld, omgerekend ruim 77 miljoen euro. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit gekoppeld aan een tennistoernooi. Voor de winnaars in het enkelspel in New York ligt zowel bij de mannen als de vrouwen 5 miljoen dollar klaar, ongeveer 4,3 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog ongeveer 3 miljoen euro.