Randstad kijkt beperkt vooruit door economische onzekerheid

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw lagere resultaten geboekt. Het bedrijf stelt bovendien dat de vooruitzichten voor de rest van het jaar beperkt zijn door "toenemende macro-economische onzekerheid". Randstad is "voorzichtig" en werkt met verschillende scenario's om de "wendbaarheid te verzekeren", meldt het concern bij de kwartaalcijfers.

Randstad heeft last van de afkoelende arbeidsmarkt in veel landen. "Met het toenemen van de macro-economische onzekerheid blijven we dicht bij onze klanten en talent, zodat we snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt", stelt topman Sander van 't Noordende in een toelichting op de kwartaalcijfers.

De omzet van januari, februari en maart kwam uit op bijna 5,7 miljard euro. Dat is 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst liep met 10 procent terug tot 79 miljoen euro.

Frankrijk

In bijna alle markten liepen de opbrengsten in de eerste drie maanden van dit jaar terug. In Duitsland ging de omzet met een daling van 11 procent het hardst achteruit. Op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt zakten de inkomsten met 6 procent en in Frankrijk was sprake van een omzetkrimp van 10 procent. Alleen in Italië steeg de omzet licht met 1 procent en op het Iberisch Schiereiland, dat vooral bestaat uit Spanje en Portugal, namen de opbrengsten met 3 procent toe.

Bij het presenteren van de jaarresultaten eerder dit jaar merkte Randstad al dat bedrijven door de zwakkere economie terughoudender zijn geworden met het aannemen van tijdelijk personeel. Zo stond er vorig kwartaal druk op het inhuren van personeel en het algemene klantenvertrouwen, zei Randstad toen al.