Randstad: krapte op de arbeidsmarkt neemt licht af

DIEMEN (ANP) - De Nederlandse arbeidsmarkt blijft gespannen, maar de krapte is iets afgenomen. Dat meldt uitzendconcern Randstad woensdag na het publiceren van de kwartaalcijfers. Vooral binnen de creatieve sector, in klantcontact en bij administratieve functies is minder vraag.

In de totale arbeidsmarkt staan iets minder vacatures open. De werkloosheid in Nederland is op een stabiel, laag niveau en de vraag naar personeel is licht gedaald, volgens de uitzender. In onder meer de zorg blijft de vraag naar personeel wel groot.

Binnen sectoren zijn er overigens grote verschillen, benadrukt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad. In bijna elk vakgebied zijn er wel functies waar de vraag een stuk groter is dan het aanbod. Dat biedt volgens Randstad kansen voor werkzoekenden om van baan te wisselen.