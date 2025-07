EU en Japan willen samenwerken tegen Rusland en oneerlijke handel

TOKIO (ANP) - De Europese Unie en Japan hebben op een top in Tokio het belang van hun samenwerking onderstreept. De samenwerking is onder meer belangrijk in het licht van de "Russische agressieoorlog tegen Oekraïne", zo staat in een gezamenlijke verklaring. Beide partijen willen de druk op Rusland hoog houden met bijvoorbeeld sancties.

De relatie is ook belangrijk in het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken in de rest van de wereld, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "Wij geloven in wereldwijde concurrentiekracht en dat iedereen daarvan moet profiteren", zei ze op een persmoment met de voorzitter van de EU-leiders António Costa en de Japanse premier Shigeru Ishiba.

Von der Leyen en Costa reizen donderdag door naar China voor een top waarbij de EU kritisch is over hoe de overheid Chinese bedrijven voorrang geeft bij aanbestedingen. De twee EU-leiders hopen in Beijing meer toezeggingen te krijgen voor Europese bedrijven, maar die kans lijkt klein.