Rechtbank houdt Britse olie- en gasprojecten Noordzee tegen

EDINBURGH (ANP/RTR) - Een rechtbank in Schotland heeft de ontwikkeling van twee nieuwe olie- en gasprojecten in het Britse deel van de Noordzee tegengehouden. Volgens de rechtbank in Edinburgh is bij de goedkeuring van deze projecten door de vorige regering geen rekening gehouden met de uitstoot die vrijkomt door het verbranden van olie en gas uit die velden. Dat had echter wel gemoeten.

De voormalige Conservatieve regering heeft voor haar besluit alleen gekeken naar de uitstoot die vrijkomt door het oppompen van olie en gas uit die velden, genaamd Jackdaw en Rosebank. Jackdaw wordt ontwikkeld door Shell en Rosebank door het Noorse Equinor en branchegenoot Ithaca. Greenpeace en klimaatbeweging Uplift hadden bezwaar aangetekend tegen de goedkeuring.

De rechtbank zegt nu dat de Labourregering opnieuw moet kijken naar die toestemming. In de tussentijd kan de ontwikkeling van de velden wel doorgaan, maar mag er geen olie en gas worden gewonnen totdat er nieuwe besluiten zijn genomen. Greenpeace spreekt van een "historische overwinning". "Het tijdperk van overheden die goedkeuring geven aan nieuwe boringen zonder te kijken naar klimaatimpact is voorbij", aldus de actiegroep.