WASHINGTON (ANP) - Uit de rivier de Potomac bij de luchthaven van Washington zijn volgens de omroep NBC meer dan dertig doden geborgen. Een vliegtuig uit de staat Kansas dat ging landen op de luchthaven Reagan National, kwam in botsing met een legerhelikopter en verdween in de rivier. In het vliegtuig zaten 64 mensen, in de helikopter drie.