Rechtbank wijst claim aandeelhouders Petrobras af

ROTTERDAM (ANP) - Aandeelhouders van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras die via een Nederlandse rechter probeerden een schadevergoeding te krijgen van het bedrijf zijn in het ongelijk gesteld, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Door een corruptie- en omkopingsschandaal uit 2014, zakte de beurskoers van Petrobras in en werden ook obligaties veel minder waard. Daarvoor wilden de aandeelhouders, waaronder grote investeerders, schadeloos worden gesteld.

Het gaat om beleggers die koersschade hadden geleden en niet vallen onder een schikking van bijna 3 miljard dollar die Petrobras in de Verenigde Staten heeft getroffen. In die zaak waren alleen Amerikaanse aandeelhouders welkom. De vorderingen van obligatiehouders worden overigens wel grotendeels toegewezen, werd woensdag bekend.

In ruil voor steekpenningen aan hooggeplaatste functionarissen binnen Petrobras en aan Braziliaanse politici werden op grote schaal contracten gesloten waarbij Petrobras aan bouwbedrijven en leveranciers te veel betaalde voor gekochte goederen en diensten. Onder meer de Nederlandse oliedienstverlener SBM Offshore was bij de smeergeldaffaire betrokken.