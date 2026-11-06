Rechter aan politiek: los problematische naheffingen uitkering op

GRONINGEN (ANP) - Uitkeringsinstanties en de politiek moeten een oplossing vinden voor gevallen waarin mensen met een uitkering ineens een naheffing krijgen van de Belastingdienst. Die oproep doet de rechtbank in Groningen na een rechtszaak waarbij een vrouw na een nabetaling van het UWV ook een rekening van honderden euro's kreeg van de fiscus.

De fiscus kwam met de naheffing, omdat het UWV te weinig loonheffing had ingehouden. De Belastingdienst stond hier weliswaar in zijn recht, maar had volgens de rechter toch een andere beslissing moeten nemen vanwege de grote impact voor de vrouw. Voor iemand met een uitkering telt namelijk vaak iedere euro, terwijl de Belastingdienst de naheffing ook bij het UWV had kunnen doen.

De rechtbank signaleert dat het vaker misgaat in vergelijkbare gevallen met nabetalingen van uitkeringen. Mensen krijgen van de ene instantie te veel, en moeten dat later bij de Belastingdienst weer terugbetalen. "Dat vindt de rechtbank ongewenst. Daarom roept ze de uitvoeringsinstanties en de wetgever op om dit probleem op te lossen."

In de bewuste belastingzaak ging het om een nabetaling die de vrouw in 2023 kreeg van het UWV vanuit een Ziektewet-uitkering. Volgens de rechtbank had het vooraf al duidelijk moeten zijn dat hierbij te weinig loonheffing was ingehouden, waardoor de Belastingdienst de naheffing ook bij het UWV had kunnen neerleggen. Volgens de rechter was dat de juiste keuze geweest vanuit het evenredigheidsbeginsel, dat moet voorkomen dat iemand buitensporige nadelen ondervindt. De vrouw krijgt van de belastingaanslag van in totaal 1111 euro 768 euro terug.