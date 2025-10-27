Chinese delegatie naar Brussel voor overleg zeldzame aardmetalen

BRUSSEL (ANP) - Hoge afgevaardigden van China komen donderdag naar Brussel voor overleg over de leveringen van zeldzame aardmetalen. Die schroefde het land eerder deze maand terug, tot onvrede van de Europese Unie (EU). Wang Wentao, de Chinese minister van Handel, is tegen de verwachtingen in niet aanwezig bij de gesprekken.

De EU kondigde de ontmoeting maandag aan na voorbereidende gesprekken. "We nemen deze stappen omdat we vinden dat China zich als een verantwoordelijke partner moet gedragen", zei een handelswoordvoerder.

Ook volgens António Costa, voorzitter van de EU-leiders, is de ontmoeting belangrijk. Hij zei "erg bezorgd te zijn over de handelsrelatie met China", vooral op het gebied van zeldzame aardmetalen. De nieuwe Chinese exportbeperkingen zouden de productie van sommige Europese bedrijven al hebben stilgelegd. China is de belangrijkste producent van de zeldzame metalen, die belangrijk zijn voor onder meer de auto-, elektronica- en defensie-industrie.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei zaterdag al dat er wordt gewerkt aan een plan om de grote afhankelijkheid van China te beëindigen. Zo richt Europa zich op het smeden van "partnerschappen voor kritieke grondstoffen met landen als Oekraïne en Australië, Canada, Kazachstan, Oezbekistan, Chili en Groenland". Een ander belangrijk onderdeel van dat EU-plan is recycling.