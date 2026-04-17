Rechter dwingt Albert Heijn uitzendkracht in dienst te nemen

DEN HAAG (ANP) - Albert Heijn moet een voormalige uitzendkracht in vaste dienst nemen nadat hij ruim zeven jaar voor hetzelfde distributiecentrum van de supermarktketen had gewerkt. Het winkelbedrijf heeft misbruik van een uitzendovereenkomst gemaakt, oordeelt de rechtbank in Den Haag. Volgens vakbond FNV, die de Poolse uitzendkracht Pawel Rudzki steunde, werd hij uiteindelijk weggestuurd om zijn leidende rol bij een staking.

De rechtbank stelt dat Albert Heijn misbruik maakte van de uitzendconstructie, doordat Rudzki ondanks zijn jarenlange werk niet de voordelen kreeg die bij een vaste baan horen. Volgens het vonnis had hij eigenlijk in 2021 een vast contract moeten krijgen. In dat geval had Albert Heijn hem niet op staande voet kunnen ontslaan voor de gedragsproblemen waarvan hij werd beschuldigd, omdat die niet ernstig genoeg waren.

FNV zei eerder dat de zaak "exemplarisch" is voor veel voornamelijk Oost-Europese arbeidskrachten die lang in uitzendconstructies werken. Zij kunnen volgens de vakbond lastiger hun recht halen, omdat ze gemakkelijk weggestuurd kunnen worden.